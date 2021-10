Hissart – Tour – حصار / Tunisian Art Genius Label L’Alimentation Générale, 28 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 28 octobre 2021

de 20h à 1h

payant

TAG Label lance officiellement sa première tournée de concerts « Hisart – Tour –حصار »

La scène s’enflammera avec des rappeurs et des DJs représentants du label ainsi que des invités qui viendront compléter l’affiche. Cette tournée présentera une panoplie de sonorités (hip hop Arabe, Rap, Electro, Afro beat, UK garage) mêlées dans une ambiance purement Hip-Hop.

Cette édition est la première d’une série de concerts qui auront lieu dans de différents pays et notamment la France, la Suisse l’Allemagne et la Tunisie. D’autres dates sont prévues sur Paris!

Il ne nous manque plus qu’un public qui écoute par son souffle pour que le tout soit harmonieux.

Nous comptons sur votre présence massive !

▬▬▬▬ LINE UP

Sur scène, nous avons la participation exceptionnelle de :

ZDEFF ( Invité )

MO2NESS

MADOU MC

ISSAM FANNOU – ELKATIBA. ( Invité )

On aura un invité unique et spécial :

HAMORABI (Liban)

YALLSEE ( Dj Set )

D3M0R ( Dj Set ). ( Invité )

▬▬▬▬ À PROPOS

▶︎▶︎Zdeff, jeune artiste qui gravit les échelons de la scène tunisienne. Issu du quartier d’El Menzah, il rentre en jeu avec un nouvel univers et un nouveau style propre à lui.

Commençant sa carrière récemment avec le grand @Gal3i en production, il l’entame avec un premier projet intitulé « Palette. ».

Sa vision, sa mission, sa promesse: L’impact!

▶︎▶︎Mo2ness

Mo2ness est un jeune rappeur rennais , produit par le label Tunisian Art Genius

Basé sur paris ,Il se distingue par son style qui varie entre le classique et le drill etc..

Fasciné par le rap dès son enfance , Mo2ness AKA Two a entamé un parcours riche en freestyles et en lives qui s’ est entremêlé avec une créativité linguistique hardcore dans ses couplets

▶︎▶︎Fannou – ElKatiba

Fannou membre du groupe elkatiba fondé en 2016 dans la banlieue sud de tunis, connu par la pudeur de sa plume il s est bien positionné sur le marché du rap tunisien avec 50 titres entre le boombap et le trap

▶︎▶︎Madou MC

Connu sous le nom de Madou Mc , Mohamed Amine Bouhrizi, rappeur Tunisien, auteur, compositeur, Madou a 4 albums à son actif, son style mélange à la fois une identité classique et une touche électronique ou il oscille entre Hip Hop, Jazz, Rap”n”bass et Grime

▶︎▶︎Hamorabi

atypique, authentique et déterminée.

Considéré comme l’un des pionniers de la scène

du Levant et de la scène Hip Hop Arabe, Hamorabi

déploie un style bien à lui.

Influencé par Timbaland, Nottz et Eric Sermon, inspiré

par James Brown et Baligh Hamdi, Hamorabi crée de

ses expériences et de son vécu un Hip Hop unique.

FUNKY HIP HOP TEINTÉES DE

SAMPLES ORIENTAUX

▶︎▶︎D3M0R ( DJ set)

Haroun Ben Hmida aka D3M0R est un producteur et DJ de Bass Music, d’origine tunisienne, installé depuis 2014 à Paris. Son univers musical oscille entre la Drum&Bass, Jungle et le Breakbeat. C’est en côtoyant les collectifs de UK Bass et Dubstep dans les années 2008-2010 comme World Full Of Bass ou E-Fest en Tunisie, que Haroun s’est forgé son style imprégné d’influences UK. Très actif sur la scène underground, il lance en octobre 2018, Radio Flouka une web-radio, qui veut promouvoir les artistes émergents de la région MENA, tout en étant ouverte sur la scène locale et internationale. Il anime aussi une émission mensuelle sur la web-radio grec Movement Radio.

▶︎▶︎Yallsee (Dj Set )

Originaire de la Tunisie, Yallsee est passionné de musique et d’art en général depuis ces 14ans, il s’est forgé un parcours comme ingénieur du son et Dj producteur ainsi que directeur artistique auprès d’artistes et dans l’événementiel national et international.

Son expérience auprès de studios d’enregistrement lui a donnée plus d’expertise dans la scène musicale tunisienne et internationale.

Installé à Genéve Yallsee à tissé un lien avec la scène genevoise.

Concerts -> Hip-Hop

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

Contact : L’Alimentation Générale 0 communication@alimentation-generale.net https://www.facebook.com/lalimentation.generale

Concerts -> Hip-Hop Musique

Date complète :

2021-10-28T20:00:00+02:00_2021-10-29T01:00:00+02:00