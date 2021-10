Paris Village Reille île de France, Paris His spread legs / Witches and queens Village Reille Paris Catégories d’évènement: île de France

Une soirée, deux représentations au coeur du village Reille. Les deux temps de la soirée mêlant théâtre, chansons, et échanges avec les artistes mettront en visibilité des textes queer anglo-saxons méconnus. 20h00 His spread legs, de Ben Web. Avec Étienne Gaudillere, régie romain de la garde. Représentation suivi d’un échange avec l’auteur “His Spread Legs” est un texte de Ben Webb, dont la traduction est inédite en France. Il s’agit d’un monologue situé au milieu de la pièce « The Well and Badly Loved » mais qui peut être lu totalement indépendamment. En 9 parties, Tom va s’adresser au public pour parler de l’amour et de la mort de l’amour, de la rupture. Tout se passe dans l’appartement de Tom, le temps d’une nuit. Il s’agit, comme l’écrit Ben Webb, d’une « autobiographie de plusieurs personnes », mêlant humour, sensibilité et poésie, mêlant un langage du coeur aux images du Cantiques des Cantiques. L’écriture de se texte a été notamment faite En réaction à la « Section 28 » de la loi anglaise, qui interdisait ” la promotion de l’homosexualité » dans les écoles. En Angleterre, toute une génération a été marquée par cette loi, qui résonne notamment aujourd’hui dans d’autre pays (comme en Hongrie). En racontant l’histoire d’un deuil amoureux, Ben Webb donne à entendre une rupture universelle, dans laquelle chacun peut se reconnaître. 21h30 Witches and queens : quelques figures du cabaret queer américain. Chant et piano Matthieu Bonicel, textes Etienne Gaudillère + guests surprises Cette séquence présentera en quelques textes et chansons plusieurs figures essentielles de la scène de cabaret queer américaine, des années 1970 à nos jours, qui regroupe en grande partie les mêmes performeur.ses.s dont la carrière s’est déroulée en lien étroit avec de nombreux événements qui ont marqué la communauté LGBTQI+ : summer of love, mouvement des Radical Faeries, conquête des droits, épidémie du sida… Matthieu Bonicel présentera notamment des chansons de Justin Vivian Bond, Bambi Lake, Taylor Mac, Joey Arias, Jake Shears, Scott Matthew, Pansy Division, Jayne County, Jake Shears Nous évoquerons certains de leurs spectacles ayant fait date dans la visibilisation de la communauté LGBTQI+ et le regard que les artistes de la communauté portent sur leur propre actualité et les évolutions de la société, tels que Hedwig and the Angry Inch, 24 decades of popular music, Kiki and Herb… Spectacles -> Théâtre Village Reille 11 impasse Reille Paris 75014

