Hirtz’Pâques Wattwiller, 15 avril 2022, Wattwiller.

Hirtz’Pâques Wattwiller

2022-04-15 14:00:00 – 2022-04-17 18:00:00

Wattwiller Haut-Rhin

Etes-vous prêts à retrouver les œufs que le lapin de Pâques a cachés dans le Parc du Domaine du Hirtz ? Participez en famille à la traditionnelle chasse aux œufs et repartez avec des surprises chocolatées. Des animations sur la thématique du printemps et des spectacles pour enfants et adultes vous attendent tout au long du week-end.

+33 3 89 81 00 00

Wattwiller

