HIRTZ’Kermesse

HIRTZ’Kermesse, 6 juin 2022, . HIRTZ’Kermesse

2022-06-06 14:30:00 – 2022-06-06 18:00:00 EUR Le domaine du Hirtz vous donne rendez-vous pour un après-midi d’animations en famille ! Au programme : ateliers créatifs, balades à poney, initiation à la trottinette tout-terrain, escape game outdoor… Le domaine du Hirtz vous donne rendez-vous pour un après-midi d’animations en famille ! Au programme : ateliers créatifs, balades à poney, initiation à la trottinette tout-terrain, escape game outdoor… +33 3 89 81 00 00 Le domaine du Hirtz vous donne rendez-vous pour un après-midi d’animations en famille ! Au programme : ateliers créatifs, balades à poney, initiation à la trottinette tout-terrain, escape game outdoor… dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville