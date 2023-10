Concert de Noël Hirtzfelden, 26 décembre 2023, Hirtzfelden.

Hirtzfelden,Haut-Rhin

Profitez de l’esprit de Noël dans l’église de Hirtzfelden, où résonneront les mélodies envoûtantes des chorales « les Voix de l’Ill » d’Ensisheim et « les Voix liées » de Hirtzfelden, ainsi que la chorale des enfants de Hirtzfelden. Ce concert fait partie du festival « les concerts de la rénovation », au profit de la rénovation de l’église et de son orgue..

2023-12-26 fin : 2023-12-26 . EUR.

Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est



Enjoy the spirit of Christmas in the Hirtzfelden church, where the enchanting melodies of the choirs « les Voix de l?Ill » from Ensisheim and « les Voix liées » from Hirtzfelden, as well as the Hirtzfelden children’s choir, will resound. This concert is part of the « concerts de la rénovation » festival, in aid of the renovation of the church and its organ.

Disfrute del espíritu navideño en la iglesia de Hirtzfelden, donde resonarán las hechizantes melodías de los coros « les Voix de l’Ill » de Ensisheim y « les Voix liées » de Hirtzfelden, así como del coro infantil de Hirtzfelden. Este concierto forma parte del festival « Conciertos de renovación », a beneficio de la renovación de la iglesia y su órgano.

Genießen Sie die weihnachtliche Stimmung in der Kirche von Hirtzfelden, wo die bezaubernden Melodien der Chöre « Les Voix de l’Ill » aus Ensisheim und « Les Voix liées » aus Hirtzfelden sowie des Kinderchors von Hirtzfelden erklingen werden. Dieses Konzert ist Teil des Festivals « Les concerts de la rénovation », das zugunsten der Renovierung der Kirche und ihrer Orgel veranstaltet wird.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach