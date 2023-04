Atelier produits au naturel : produits cosmétiques et hygiène rue de Bâle, 7 octobre 2023, Hirtzfelden.

Venez vous perfectionner dans les cosmétiques au naturel. Découvrez de nouveaux ingrédients et de nouvelles recettes. Partez avec votre dentifrice, un déodorant et un masque pour le visage..

2023-10-07 à ; fin : 2023-10-07 12:00:00. EUR.

rue de Bâle

Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est



Come and perfect your natural cosmetics. Discover new ingredients and new recipes. Leave with your own toothpaste, deodorant and face mask.

Ven a mejorar tus conocimientos sobre cosmética natural. Descubra nuevos ingredientes y recetas. Salga con su propia pasta de dientes, desodorante y mascarilla.

Kommen Sie und bilden Sie sich in Naturkosmetik weiter. Lernen Sie neue Zutaten und Rezepte kennen. Gehen Sie mit Ihrer Zahnpasta, einem Deodorant und einer Gesichtsmaske los.

