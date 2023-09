Eveil à la nature – 5 SENS – 18 mois à 4 ans Hirtzbach, 18 octobre 2023, Hirtzbach.

Hirtzbach,Haut-Rhin

Cherche et trouve les trésors d’automne, boite à mystère, boites à bruits et odeurs d’automne, parcours sensoriel et lecture..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 11:30:00. EUR.

Hirtzbach 68118 Haut-Rhin Grand Est



Hunt and Seek for Autumn Treasures, Mystery Box, Autumn Sounds and Smells Boxes, Sensory Journey and Reading.

Caza y Busca de los Tesoros de Otoño, Caja Misteriosa, Cajas de Sonidos y Olores de Otoño, Viaje Sensorial y Lectura.

Suche und finde Herbstschätze, Mystery Box, Boxen mit Herbstgeräuschen und -gerüchen, Sinnes- und Leseparcours.

