Fête de la nature Hirtzbach Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Hirtzbach

Fête de la nature, 5 août 2023, Hirtzbach. Traditionnelle fête de la Nature : artisans potiers, vanniers, ébénistes, sculpteurs, démonstrations. Guinguettes, musique et animations pour enfants..

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-05 22:00:00. EUR. Hirtzbach 68118 Haut-Rhin Grand Est



Traditional festival of Nature: craftsmen potters, basket makers, cabinet makers, sculptors, demonstrations. Guinguettes, music and animations for children. Fiesta de la naturaleza tradicional: alfareros, cesteros, ebanistas, escultores, demostraciones. Guinguettes, música y animación para niños. Traditionelles Fest der Natur: Töpfer, Korbflechter, Kunsttischler, Bildhauer, Vorführungen. Guinguettes, Musik und Animationen für Kinder. Mise à jour le 2023-03-29 par Office de tourisme du Sundgau

