Marché aux fleurs 1 rue du Château Hirtzbach

Hirtzbach

Marché aux fleurs 1 rue du Château, 8 mai 2023, Hirtzbach. La municipalité reconduira son traditionnel marché aux fleurs, sur la place de l’église..

2023-05-08 à ; fin : 2023-05-08 . 0 EUR.

1 rue du Château

Hirtzbach 68118 Haut-Rhin Grand Est



The municipality will renew its traditional flower market on the church square. El municipio celebrará su tradicional mercado de flores en la plaza de la iglesia. Die Gemeinde wird ihren traditionellen Blumenmarkt auf dem Kirchplatz fortsetzen. Mise à jour le 2023-04-06 par Office de tourisme du Sundgau

