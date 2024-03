Hirsute Salle Stendhal Grenoble, jeudi 21 mars 2024.

Hirsute Jazz acoustique, farouche et lumineux Jeudi 21 mars, 19h30 Salle Stendhal Tarif : de 10 à 15€ (vente sur place).

Un microcosme et un voyage musical intérieur qui témoignent des péripéties d’un quotidien troublé tout en gardant les pieds dans les étoiles. Après avoir mené son sextet pendant sept ans, la pianiste Anne Quillier reforme un nouveau groupe pour un set acoustique, une écriture sauvage et farouche, tumultueuse et poétique. Chaque composition est une petite histoire dans laquelle on peut se réfugier. Nul besoin de s’inquiéter sur ce que ça signifie, il s’agit juste d’un petit cri de liberté. Avec des mélodies cinématographiques et un travail sur les timbres, Hirsute s’amuse et nous déroute.

