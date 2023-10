Débat » La vie après la vie » – » Qu’est ce que l’au-delà ? » Salle du Hautbert, 20 rue du Hautbert, Hirson (Aisne) Hirson, 3 novembre 2023 14:00, Hirson.

Débat » La vie après la vie » – » Qu’est ce que l’au-delà ? » Salle du Hautbert, 20 rue du Hautbert, Hirson (Aisne) Hirson Vendredi 3 novembre, 14h00

Sur ce sujet de la continuité de la vie après la mort, il se répand beaucoup de croyances, parfois perturbantes. Or il ne suffit pas de croire simplement l’idée, mais bien mieux est de comprendre. Vendredi 3 novembre, 14h00 1

De tout temps l’être humain s’est intéressé à la continuité de sa vie, après le décès de son corps.

Le conférencier Jean-Marie Suenen propose un débat, sur « La vie après la vie », pour répondre aux questions du public sur cet intéressant sujet, qui interpelle et suscite bien des questions.

Le conférencier, ancien journaliste, répondra aux questions en toute simplicité, en fonction uniquement de sa longue expérience d’enquêtes, de vécu, et des nombreuses explications qui lui ont étée apportées par des décédés. Donc indépendamment de tout philosophie, religion, littérature, …..

Son but est d’apporter des réponses et des explications, toujours positives, qui permettent à chacun de mieux comprendre, ce qu’est la vie, sa raison d’être, son but, et ce qu’est cet » Au-delà « .

Que chacun puisse se faire sa propre compréhention, et faire la différance entre croyance populaire et réalité.

www.la-vie-apres-la-vie-conferences.fr

Salle du Hautbert, 20 rue du Hautbert, Hirson (Aisne) 20 rue du Hautbert- Hirson 02500 Aisne