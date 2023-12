Festival de l’Education Interculturelle au Lycée Joliot-Curie Hirson Hirson, 15 avril 2024 08:00, Hirson.

Dans le cadre de la lutte contre le racisme et les discriminations, Georges SZUMANSKI, témoin de Paroles d’Hommes et de Femmes, vient narrer son parcours de vie. La rencontre interactive de deux heures permet aux jeunes de mieux appréhender les parcours migratoires, de développer une ouverture culturelle et d’engager des discussions sur la lutte contre le racisme dans le cadre des festivals Dilcrah.

Hirson lycée Joliot Curie, Hirson Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France

Paroles d’Hommes et de Femmes