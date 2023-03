Sortie nature : vous reprendez bien un peu de spores ? Hirson Hirson Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne Hirson . Dernière animation champignons de l’année ! A mi-chemin entre plantes et animaux, les champignons sont les stars de nos forêts. Profitez d’une belle journée d’automne pour partir à leur découverte !

Prévoir des chaussures de marche .

Age minimum : 6 ans.

Sortie gratuite organisée en collaboration avec la commune d’Hirson. Réservation auprès de l’Office de Tourisme. accueil@tourisme-thierache.fr +33 3 23 91 30 10 https://www.cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/decouverte-d-un-site-naturel-sensible Hirson

