Eveil à la nature Hirsingue, 5 juillet 2023, Hirsingue.

Hirsingue,Haut-Rhin

Partagez un moment de complicité en famille. Venez vivre une immersion sensorielle en forêt. De 14 mois à 6 ans..

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 17:00:00. EUR.

Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est



Share a moment of complicity with your family. Come and experience a sensory immersion in the forest. From 14 months to 6 years.

Comparta un momento de complicidad con su familia. Ven a vivir una inmersión sensorial en el bosque. De 14 meses a 6 años.

Teilen Sie einen Moment der Verbundenheit mit der Familie. Erleben Sie ein Eintauchen in den Wald mit allen Sinnen. Von 14 Monaten bis 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-22 par Office de tourisme du Sundgau