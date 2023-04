Dorf EM’Fascht rue des Tilleuls, 3 juin 2023, Hirsingue.

…de la danse, des animations, de la musique, des manèges, de la restauration!

Pour réserver le gigot d’agneau à la broche, merci de contacter le 06 08 04 19 43 !.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . 0 EUR.

rue des Tilleuls

Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est



…dancing, animations, music, rides, catering!

To reserve the leg of lamb on the spit, please contact 06 08 04 19 43!

…¡baile, animación, música, atracciones, catering!

Para reservar la pierna de cordero al asador, póngase en contacto con el 06 08 04 19 43

…Tanz, Animationen, Musik, Karussells, Essen und Trinken!

Um die Lammkeule am Spieß zu reservieren, wenden Sie sich bitte an 06 08 04 19 43!

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de tourisme du Sundgau