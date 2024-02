Hiroshima & moi La Rivière-de-Corps, samedi 24 février 2024.

Hiroshima & moi La Rivière-de-Corps Aube

« Hiroshima & moi est une succession de différents tableaux dans lesquels vous découvrirez à chaque fois un élément pictural pour créer le décor et un mannequin avec son costume de scène.

Au fil de la visite, vous partirez à la rencontre d’Hiroshima, une femme habitant le japon en 1945. Au delà des éléments artistiques et stylistiques proposés, c’est une invitation à réfléchir sur nos forces et nos possibilités à pouvoir se reconstruire après une destruction.

Aurions-nous donc plus de trésors cachés que nous le pensions ? Eur.

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-25 19:00:00

Complexe Lacaille Salle Lacaille

La Rivière-de-Corps 10440 Aube Grand Est guillot.myriam@wanadoo.fr

