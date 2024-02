Hiroshima – Cie Pyrale au Festival des Cultures à la Sorbonne Nouvelle Université Sorbonne Nouvelle – Théâtre du Campus Paris, vendredi 16 février 2024.

Le vendredi 16 février 2024

de 18h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Pour prendre vos places c’est juste ici, ou par email :

Adaptation théâtrale et chorégraphique de Hiroshima mon amour de Marguerite Duras pour deux amantes

Hiroshima est une pièce contemporaine entre danse et théâtre, qui reprend un classique de la littérature pour esquisser l’impossible témoignage de deux amantes.

« Il y’aura dix mille degrés sur la terre. Dix mille soleils, dira-t-on. L’asphalte brûlera. »

La pièce aborde le thème de l’amour dans un endroit où l’horreur, où le chaos, ont été les plus représentatifs des monstruosités de la guerre. Plutôt que de décrire l’horreur par l’horreur, la pièce la sublime par la beauté d’une rencontre inespérée entre deux amantes. Elles luttent à travers leur mémoire personnelle et historique, pour réinventer l’amour ensemble.

Le choeur prend en charge ces images, il danse et signe la parole « avec la bonne volonté de l’enfance », évoque le langage pour appeler à se souvenir. Chaque

mouvement envisagé est bref et collectif. On use de la langue des signes pour faire

parole, entre danse et recherche d’un

autre moyen de communiquer.

Durée : 55 minutes / Tarif : Gratuit

Retrouver Hiroshima le Vendredi 16 Février à 18H, au Festival des cultures à l’Universite Sorbonne nouvelle dans le 12ème arrondissement de Paris.

TEASER

Distribution :

Mise en scène : Chloé Forestier

Assistante mise en scène : Louise Delilez

Chorégraphie : Mélaine Raulet & Chloé Forestier

Interprètes : Telma Bello, Al Le Berre, Salomé Abittan, Caroline Poupon, Rachel Brunswick, Pauline noukaz, Alexis Lidec & Annaëlle Celton

Régisseur : Thomas Nolet

Créateur sonore : Jonas Roth

La Compagnie Pyrale est lauréate du dispositif Créart’Up 2023, et du programme Actisce 2024, dispositif d’accompagnement de la Mairie de Paris.

Université Sorbonne Nouvelle – Théâtre du Campus 8 Av. de Saint-Mandé 75012 Paris

Contact : https://youtu.be/90JeC_RKDpw https://youtu.be/90JeC_RKDpw +33622822344 compagniepyrale@gmail.com https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/

Solal Moisan Les deux amantes d’Hiroshima