Maison des expositions, le samedi 14 mai à 14:00

Rdv à la Maison des Expos (30, rue du bec des 2 eaux – face mairie et église dans le bourg) initiez-vous aux protocoles de suivi des voltigeuses qui occupent notre ciel à la belle saison et contribuez à l’élaboration de l’Atlas de la Biodiversité Communale en cours à Saulgé et Lathus-St Rémy. Présentation des espèces et des protocoles de suivi avec le CPIE et la LPO Initiez-vous aux protocoles des voltigeuses qui occupent notre ciel à la belle saison et contribuez à l’élaboration de l’Atlas de la Biodiversité Communale en cours à Saulgé et Lathus-St Rémy. Maison des expositions 30 rue du Bec des deux eaux Saulgé Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T16:30:00

