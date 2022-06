Hiromi – Pierrick Pédron

2022-07-07 – 2022-07-07 • Hiromi

Maestro, c’est le mot le plus à même de qualifier cette artiste. Hiromi Uehara est une voltigeuse du clavier, dont elle connait toute la géographie à travers une multitude de styles. Qu’elle fusionne au gré de ses envies dans des compositions sophistiquées. La voir jouer est un pur bonheur : Hiromi Uehara est une bête de scène, une boule d’énergie communicative. Un phénomène.



• Pierrick Pédron

Ce qu’il aime dans le jazz, c’est sa liberté. Celle du Bop qui a façonné le saxophoniste star qu’est aujourd’hui Pierrick Pédron. Séduit par cette volonté d’enfoncer les portes, le compositeur musicien propose aujourd’hui avec « Fifty-Fifty », dernier album en date, couronné de récompenses, la somme de toutes ses traversées musicales. Passionnant.

Line-up : Pierrick Pédron [saxophone alto] / Carl-Henri Morisset [piano] / Thomas Bramerie [contrebasse] / Elie Martin-Charrière [batterie]



