Hira gasy, théâtre musical des Hautes-Terres de Madagascar Théâtre équestre Zingaro, 1 juin 2023, Aubervilliers.

Le jeudi 01 juin 2023

de 20h30 à 21h45

.Tout public. payant

Plein 22€

Réduit* 15€

Tarif pass** 15€

-6 ans Gratuit

* Tarif réduit sur présentation d’un justificatif pour les -30 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents et bénéficiaires des minima sociaux.

** Tarif pass pour tous les heureux porteurs du Pass Imaginaire. Ce dernier est nominatif et incessible.

Dans le cadre du 26e Festival de l’Imaginaire, la Maison des Cultures du Monde vous invite à découvrir le hira gasy, théâtre musical des Hautes-Terres de Madagascar, avec la Kaompania Rasoalalao Kavia.

Propre aux plateaux centraux de la Grande Île, le hira gasy, littéralement « chant malgache », est une forme d’expression populaire associant musique, chant, danse, kabary (art oratoire) et mime. Basé sur la suggestion et l’émotion, il s’adresse de façon directe au public, avec lequel les mpihira gasy (artistes-paysans) entretiennent un lien presque fusionnel. Un spectacle total et un moment de partage euphorisant !

Théâtre équestre Zingaro 176 avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

Contact : https://bit.ly/kaompania-rasoalalao-kavia 01 45 44 72 30 https://www.facebook.com/maisondesculturesdumonde https://www.facebook.com/maisondesculturesdumonde https://bit.ly/HiraGasy-Festik

Landyvolafotsy Kaompania Rasoalalao Kavia