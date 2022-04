Hira Collectif Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Hira Collectif Les Disquaires, 26 avril 2022, Paris. C’est avec un grand plaisir que nous vous dévoilons cette première d’une série de concerts mettant à l’honneur les groupes du Hira Collectif !

Date et horaire exacts : Le mardi 26 avril 2022

de 20h00 à 22h00

payant Accès concert : 5 EUR ///HIRA COLLECTIF/// Presque deux ans après sa création et une crise sanitaire difficile, ce sont Les Disquaires que nous avons choisi pour remonter sur scène. Au programme : Lapsus et Adrien Wass, avec des morceaux familiers et d’autres inédits. On espère vous voir nombreux.se.s ///LAPSUS/// Lapsus est un trio réuni autour de compositions originales qui emprunte à la musique impressionniste son chemin de composition, au jazz moderne sa complexité rythmique, associant ces styles dans une explosivité avant-gardiste. Les trois musiciens débordent de ces genres musicaux pour dérouler ensemble une fresque évocatrice et hypnotisante. ///ADRIEN WASS/// Servi par la finesse du jeu de batterie, la diversité sonore des claviers et le grain de la basse, la musique d’Adrien Wass s’inspire de l’énergie du rock et des envolées improvisatrices du jazz pour donner naissance à un univers à la frontière des genres. L’intensité des émotions qu’elle véhicule emmène de la mélancolie au plus pur déchaînement de passion. Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

