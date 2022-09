Hipsheim se ligue contre le cancer – course et marche Hipsheim Hipsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Hipsheim EUR Manifestation pour soutenir la Ligue contre le cancer. Venez profitez des stands, faire du sport, partager, rencontrer et vous faire du bien 9h30 course de 4.5 km; 10h30 course de 8km et 10h05 marche.

Inscription : https://lesamisdeladimiere.eu/index.php/inscription-courses/ +33 6 07 33 26 07 Hipsheim

