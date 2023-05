Hippoh Dance Club #11 La Place Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Hippoh Dance Club #11 La Place, 25 mai 2023, Paris. Le jeudi 25 mai 2023

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant

Le Hippoh Dance Club #11 est la soirée Hip Hop qui met en avant la danse. Au programme : performances de guests qui représentent la culture avec une soirée animée par plusieurs DJs de qualité ! Une ambiance de feu dans un espace agrandi pour l’occasion ! Un événement à ne rater sous aucun prétexte ! Hosted by Jimmy Yudat

Music by DJ Lumi & guests La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://link.dice.fm/laplace/hippoh-dance-club-11

