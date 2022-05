Hippo’fest – Prix des Ducs de Normandie Caen, 14 mai 2022, Caen.

Hippo’fest – Prix des Ducs de Normandie Hippodrome de Caen Boulevard Yves Guillou Caen

2022-05-14 12:30:00 12:30:00 – 2022-05-14 Hippodrome de Caen Boulevard Yves Guillou

Caen Calvados

La plus belle réunion de course caennaise programmée pour une fois un samedi !

Outre les quatre courses de groupe, une scène musicale et une offre gastronomique seront proposées pour passer une journée unique.Courses

La piste en sable de l’hippodrome de la Prairie sera le théâtre du célèbre Prix des Ducs de Normandie, au cours duquel s’affronteront les meilleurs champions sur 2450m.

8 autres courses, dont 2 de Groupe II (dédiés aux 3 ans et 4 ans à l’étrier) et un de Groupe III viendront rythmer la journée sur la piste.Beer Village & Food Court

Le public ne sera pas en reste !

Dans la lignée de la célèbre “Oktoberfest”, fête de la bière qui a lieu chaque année à Munich, vous pourrez déguster des spécialités culinaires typiques ainsi que des bières locales, en partenariat avec V&B, mais aussi profiter de grillades et de barbecue.

Une offre spéciale est mise en place pour les étudiants de Caen et ses environs.Concerts

La scène normande à l’honneur toute la journée !

Bagboy et Indigo Birds se produiront sur scène entre les courses, en partenariat avec le Big Band Café, célèbre salle de concert caennaise.Animations

Visite des écuries et bus suiveur pour vivre les courses au plus près des chevaux.

Informations et invitations à télécharger sur le site de l’Hippodrome.

dircom@letrot.com +33 1 49 77 14 70 https://www.hippodrome-caen.com/

