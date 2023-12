Courses hippiques de trot à l’Hippodrome de Vire Hippodrome Robert Auvray Vire Normandie Catégories d’Évènement: Calvados

Vire Normandie Courses hippiques de trot à l’Hippodrome de Vire Hippodrome Robert Auvray Vire Normandie, 10 novembre 2024, Vire Normandie. Vire Normandie Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-10

fin : 2024-11-10 Nouvelle journée de courses hippiques de trot à partir de ce midi..

Nouvelle journée de courses hippiques de trot à partir de ce midi.

Nouvelle journée de courses hippiques de trot à partir de ce midi. .

Hippodrome Robert Auvray Rue de l’hippodrome

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-10 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Vire Normandie Autres Code postal 14500 Lieu Hippodrome Robert Auvray Adresse Hippodrome Robert Auvray Rue de l'hippodrome Ville Vire Normandie Departement Calvados Lieu Ville Hippodrome Robert Auvray Vire Normandie Latitude 48.8478434 Longitude -0.9008132 latitude longitude 48.8478434;-0.9008132

Hippodrome Robert Auvray Vire Normandie Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vire-normandie/