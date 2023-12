Courses hippiques : Prémium à l’Hippodrome de Vire Hippodrome Robert Auvray Vire Normandie, 12 juin 2024, Vire Normandie.

Vire Normandie Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-12

fin : 2024-06-12

Une nouvelle journée de course aujourd’hui, avec des courses prémium dès ce midi..

Une nouvelle journée de course aujourd’hui, avec des courses prémium dès ce midi.

Une nouvelle journée de course aujourd’hui, avec des courses prémium dès ce midi.

.

Hippodrome Robert Auvray Rue de l’hippodrome

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-10 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie