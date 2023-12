COURSES DE TROT PMH Hippodrome Pornichet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Début : 2024-08-01

Courses hippiques.

Courses hippiques

Passionné de sport et de spectacle, venez frissonner pour votre favori sur l’Hippodrome de Pornichet ! Les horaires de courses sont confirmés que 48h avant. Renseignez-vous à l’Office de tourisme. Sur place, restaurant, bar, petite restauration et animations en été Entrée : 5 € et gratuit pour les – de 20 ans

– Visite des coulisses 15€

Entrée à l’hippodrome + bon de jeu de 2€ + une coupe de champagne + une visite guidée + une place en voiture suiveuse sur les réunions de trot uniquement

– Bon cadeau : 45 €

Entrée à l’hippodrome + bon de jeu de 2€ + une coupe de champagne + une visite guidée + un repas au restaurant Vous pouvez acheter votre entrée aux courses ainsi que visite et bon cadeau à l’Office de tourisme .

Hippodrome boulevard de l'Hippodrome

Pornichet 44380

