Octobre Rose – Marche de 5 km Hippodrome Mortagne-au-Perche, 22 octobre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

En partenariat avec la Ligue contre le cancer, l’Association Mouv’En Perche et l’EPGV se mobilisent pour Octobre Rose en organisant une marche de 5 km autour de Mortagne-au-Perche pour la lutte contre le cancer du sein.

Accueil : 14h à l’Hippodrome

Echauffement : 14h30

Départ : 15h

Vêtement rose exigé

Participation libre.

2023-10-22 14:00:00 fin : 2023-10-22 . .

Hippodrome

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



In partnership with the Ligue contre le cancer, the Association Mouv’En Perche and the EPGV are mobilizing for October Rose by organizing a 5 km walk around Mortagne-au-Perche in the fight against breast cancer.

Welcome: 2pm at the Hippodrome

Warm-up: 2:30pm

Start: 3pm

Pink clothing required

Free entry

En colaboración con la Ligue contre le cancer, la Association Mouv’En Perche y la EPGV se unen para el Octubre Rosa organizando una marcha de 5 km alrededor de Mortagne-au-Perche en apoyo de la lucha contra el cáncer de mama.

Bienvenida: 14.00 h en el Hipódromo

Calentamiento: 14.30 h

Salida: 15.00 h

Vestimenta rosa obligatoria

Participación gratuita

In Partnerschaft mit der Krebsliga mobilisieren sich der Verein Mouv’En Perche und der EPGV für den Rosa Oktober und organisieren einen 5 km langen Marsch rund um Mortagne-au-Perche für den Kampf gegen Brustkrebs.

Empfang: 14 Uhr im Hippodrom

Aufwärmen: 14.30 Uhr

Abfahrt: 15 Uhr

Rosafarbene Kleidung erforderlich

Teilnahme frei

