Sport Unlimitech Lille 2023 Mercredi 8 novembre, 09h00 Hippodrome 15€. Free for étudiant et demandeur d'emploi.

L’événement rassemblera tous les acteurs locaux de la région Hauts-de-France pour partager leurs expertises sur les dynamiques sportives de la région.

Collectivités publiques, mouvement sportif, entreprises et startups, pôles de compétitivité, centres de recherche et bien d’autres acteurs encore seront présents pour échanger leurs idées et présenter leurs innovations.

Une journée à la découverte des dernières tendances et avancées technologiques en matière de sport connecté, de solutions pour améliorer les performances des athlètes, de l’impact environnemental du sport ou encore d’inclusion.

Ce sera également l’occasion de faire des rencontres et de nouer des liens avec les acteurs locaux, les experts et les entrepreneurs innovants de l’écosystème sportif.

En bref, Sport Unlimitech Lille, c’est un événement majeur pour tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin au sport et à l’innovation dans la région Hauts-de-France.

Venez nombreux pour partager vos idées, découvrir de nouvelles innovations et rencontrer des personnes passionnantes et inspirantes !

Prix : 15 €

Free for étudiant et demandeur d’emploi

https://sportunlimitechlille.vimeet.events/fr/question/599

