Courses de chevaux Hippodrome Lucien Pradié Marsalès Catégories d’Évènement: Dordogne

Marsalès Courses de chevaux Hippodrome Lucien Pradié, 4 juin 2023, Marsalès. Marsalès,Dordogne 7 courses de trot attelé. A partir de 14h, hippodrome ouvert.

Restauration.

Buvette..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . .

Hippodrome Lucien Pradié

Marsalès 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



7 harnessed trotting races. From 2pm, racecourse open.

Catering.

Refreshment bar. 7 carreras de trote con arneses. A partir de las 14 h, hipódromo abierto.

Restauración.

Bar. 7 Trabrennen für Gespannfahrer. Ab 14 Uhr, Rennbahn geöffnet.

Verpflegung.

Getränkestand. Mise à jour le 2023-05-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Marsalès Autres Lieu Hippodrome Lucien Pradié Adresse Hippodrome Lucien Pradié Ville Marsalès Departement Dordogne Lieu Ville Hippodrome Lucien Pradié Marsalès

Hippodrome Lucien Pradié Marsalès Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marsales/

Courses de chevaux Hippodrome Lucien Pradié 2023-06-04 was last modified: by Courses de chevaux Hippodrome Lucien Pradié Hippodrome Lucien Pradié Marsalès 4 juin 2023