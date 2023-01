Hippodrome en fête – Courses hippiques diurnes Miramont-de-Guyenne, 15 août 2023, Miramont-de-Guyenne .

Hippodrome en fête – Courses hippiques diurnes

Bouilhaguet Hippodrome de Bouilhaguet Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne Hippodrome de Bouilhaguet Bouilhaguet

2023-08-15 14:30:00 – 2023-08-15 18:30:00

Hippodrome de Bouilhaguet Bouilhaguet

Miramont-de-Guyenne

Lot-et-Garonne

EUR C’est la grande fête du cheval à Miramont-de-Guyenne ! 7 courses de trot en attelé et une course montée vous seront proposées, lors de cette journée. La restauration sur place sera possible. Les enfants pourront également profiter d’animations gratuites. Stands sucrés et nombreuses surprises !

+33 6 49 21 27 79 Société hippique

©otpl

