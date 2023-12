Les toutes-petites araignées de Noël – Sortie nature parent-enfant Hippodrome du Petit Port Nantes, 20 décembre 2023, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2023-12-20 10:00 – 11:00

Gratuit : non Tandem adulte-enfant : 8 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr

Marine, animatrice nature, vous invite dehors avec votre petit de 2 à 5 ans pour vous raconter une jolie histoire sur les araignées de Noël. Vous observerez quelques araignées et en bricolerez une à rapporter chez vous comme décoration de Noël. Tout-petits à partir de 2 ans. Durée : 1h Balade proposée par « Entourée par la nature »

Hippodrome du Petit Port Nantes Nord Nantes 44300

02 40 74 19 71 http://www.hippodrome-nantes.fr/