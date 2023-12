Courses hippiques : Trot Hippodrome du Petit Port Nantes, 14 décembre 2023, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2023-12-14 12:00 –

Gratuit : non 5 € / Gratuit pour les moins de 18 ansInfos sur www.hippodrome-nantes.fr ou 02 40 74 19 71

Dernière journée de courses à Nantes pour 2023. L’hippodrome de Nantes annonce une dernière réunion de courses au trot ce jeudi 14 décembre 2023 à partir de 12h. Cette journée promet d’être riche en émotions, avec un programme comprenant 9 courses de trot attelé.Le temps fort de cette journée sera le Prix Chambon P, une course de trot attelé où des chevaux âgés de 7 à 10 ans devront se disputer la victoire sur 3 000 mètres.

Hippodrome du Petit Port Nantes Nord Nantes 44300

02 40 74 19 71 http://www.hippodrome-nantes.fr/ https://www.hippodrome-nantes.fr/