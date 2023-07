Visites commentées de l’hippodrome du Petit-Port Hippodrome du Petit-Port Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Visites commentées de l’hippodrome du Petit-Port 16 et 17 septembre Hippodrome du Petit-Port Sur inscription, limité à 20 personnes

Visites commentées de l’hippodrome du Petit-Port. Plongez dans le monde des courses hippiques et venez en apprendre plus sur l’histoire de la pratique dans la région nantaise et sur son actualité !

Hippodrome du Petit-Port 5 boulevard des Tribunes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 74 19 71 https://www.hippodrome-nantes.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0892 464 044 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr »}] Construit en 1875, l’hippodrome du Petit-Port est le premier équipement dédié aux courses hippiques du Grand Ouest. Il est à présent géré par la Société des courses de Nantes, une association sportive qui cumule déjà presque 200 ans d’existence ! Tram 2 : Facultés ; parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Amélie Decaux DPARC Ville de Nantes