Courses hippiques en nocturne Hippodrome du Pesquié Bas Villeréal, 22 juillet 2023, Villeréal.

Villeréal,Lot-et-Garonne

Courses de trot attelé proposées dans un cadre champêtre à deux pas de la bastide de Villeréal. Il est également possible de dîner sur le site dès 19h (réservation conseillée). Tout au long de la soirée : jeux enfants gratuits, structures gonflables, poneys.

Le samedi du 22 juillet au 26 août 2023.

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . EUR.

Hippodrome du Pesquié Bas Route d’Issigeac

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Trotting races in a rural setting just a stone’s throw from the bastide town of Villeréal. Dinner is also available on site from 7pm (booking recommended). Throughout the evening: free children’s games, inflatable structures, ponies.

Saturdays from July 22 to August 26, 2023

Carreras de trote en un entorno rural a dos pasos de la bastida de Villeréal. También es posible cenar in situ a partir de las 19.00 h (se recomienda reservar). Durante toda la velada: juegos infantiles gratuitos, estructuras hinchables, ponis.

Sábados del 22 de julio al 26 de agosto de 2023

Trabrennen in einer ländlichen Umgebung in der Nähe der Bastide von Villeréal. Es ist auch möglich, ab 19 Uhr auf dem Gelände zu speisen (Reservierung empfohlen). Den ganzen Abend über: kostenlose Kinderspiele, aufblasbare Strukturen, Ponys.

Samstags vom 22. Juli bis 26. August 2023

Mise à jour le 2023-06-01 par OT Coeur de Bastides