ANJOU LOIRE CHALLENGE Hippodrome du Lion d’Angers Le Lion-d’Angers, 1 décembre 2023, Le Lion-d'Angers.

Le Lion-d’Angers,Maine-et-Loire

L’Anjou Loire Challenge se déroule à l’Hippodrome du Lion d’Angers, le jeudi 9 mai 2024..

2024-05-09 fin : 2024-05-09 . EUR.

Hippodrome du Lion d’Angers Parc Départemental de l’Isle Briand

Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Anjou Loire Challenge takes place at the Lion d’Angers racecourse on Thursday, May 9, 2024.

El Anjou Loire Challenge se celebrará en el hipódromo Lion d’Angers el jueves 9 de mayo de 2024.

Die Anjou Loire Challenge findet am Donnerstag, den 9. Mai 2024, im Hippodrom Lion d’Angers statt.

Mise à jour le 2023-11-27 par eSPRIT Pays de la Loire