Le Bouscat Electric Test Days Bordeaux Hippodrome du Bouscat Le Bouscat, 2 juillet 2023, Le Bouscat. Electric Test Days Bordeaux Dimanche 2 juillet, 09h30 Hippodrome du Bouscat Tests de véhicule sur inscription, Gratuit C’est à Bordeaux que les Electric Test Days marquent leur quatrième étape du Tour de France des mobilités électriques ! Dimanche 2 juillet, venez tester des véhicules électriques inédits tels que l’Abarth 500e ou encore la gamme E-tech de Renault. Les Electric Test Days sont des journées organisées par Mobility Makers, ChargeGuru, Roole, et mis sous le haut patronage de la Ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Au-delà du test, cet événement a pour objectif d’accompagner et d’informer les citoyens sur les sujets liés aux véhicules électriques comme l’autonomie des véhicules, les bornes de recharge, ou encore les zones à faibles émissions (ZFE). Des animations sont prévues pour les enfants, ainsi que des jeux concours ! Pour découvrir les véhicules et s’inscrire aux tests : https://electrictestdays.com/bordeaux Hippodrome du Bouscat 8 Avenue de l’Hippodrome, 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 28 06 74 http://www.hippodromebordeauxlebouscat.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://electrictestdays.com/bordeaux »}] [{« link »: « https://electrictestdays.com/bordeaux »}] Route d’Eysines – Rocade sortie 7 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

