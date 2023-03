Courses au trot Hippodrome des fleurs Biarritz Catégories d’Évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques . La piste de l’Hippodrome des Fleurs est atypique avec ses virages relevés et sa corde à droite. D’une longueur de 803 mètres, elle est une des plus courtes de France. Sa proximité avec le public permet à celui-ci de vivre intensément le spectacle qui se déroule sous ses yeux.

5 à 6 courses par soirée. Restauration sur place.

