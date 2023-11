COURSES HIPPIQUES VITTEL Hippodrome de Vittel Vittel, 8 juillet 2024, Vittel.

Vittel,Vosges

Chevaux, Nature, détente, Spectacle, Emotions à l’hippodrome de Vittel.

La saison 2023 des courses de chevaux s’ouvre le 2 juillet pour 11 journées riches de sensations tous les dimanches et jours fériés jusqu’au 27 août à l’exception des journées Premium (retransmises en direct sur Equidia) les 11 & 31 juillet, 10 & 19 août.

En famille ou entre amis venez vivre un moment d’exception dans le cadre exceptionnel de l’Ile Verte.

Hippodrome pluridisciplinaire (Trot, Plat, Obstacle), c’est l’assurance d’une journée bien occupée en profitant des restaurants, bars, aire de pique-nique, animations, promenades à poneys, etc…

Ouverture de l’hippodrome à 11 heures. Début des courses à 14 heures

BON PLAN : Demandez le pass « Plaine des Vosges » (gratuit) à l’Office de Tourisme pour bénéficier d’une entrée OFFERTE pour une achetée !

Paris mutuel: mise à partir de 2 €uros

Programme des partants de la réunion avec pronostics

Smaturf : pariez à partir de votre smartphone

Aire de pique nique

Aire de jeux pour enfants (sous surveillance d’un adulte). Tout public

Jeudi 2024-07-08 fin : 2024-07-08 . 5 EUR.

Hippodrome de Vittel Parc thermal

Vittel 88800 Vosges Grand Est



Horses, Nature, Relaxation, Spectacle, Emotions at the Vittel racecourse.

The 2023 horse racing season opens on July 2 for 11 thrilling days every Sunday and public holiday until August 27, with the exception of Premium days (broadcast live on Equidia) on July 11 & 31 and August 10 & 19.

With family or friends, come and enjoy an exceptional moment in the exceptional setting of Ile Verte.

As a multi-disciplinary racecourse (Trot, Flat, Obstacle), you’re guaranteed a busy day with restaurants, bars, a picnic area, entertainment, pony rides and more?

Racecourse opens at 11 a.m. Races start at 2 p.m

BON PLAN : Ask for the « Plaine des Vosges » pass (free) at the Tourist Office to get one FREE entry for every one you buy!

Paris mutuel: bets from 2 ?uros

Program of starters with predictions

Smaturf: bet from your smartphone

Picnic area

Children’s play area (under adult supervision)

Caballos, Naturaleza, Relajación, Espectáculo, Emociones en el hipódromo de Vittel.

La temporada de carreras de caballos 2023 se inaugura el 2 de julio y se prolongará durante 11 emocionantes jornadas todos los domingos y festivos hasta el 27 de agosto, a excepción de las jornadas Premium (retransmitidas en directo por Equidia) los días 11 y 31 de julio y 10 y 19 de agosto.

En familia o entre amigos, venga a vivir un momento excepcional en el marco excepcional de la Ile Verte.

Hipódromo multidisciplinar (trote, llano, obstáculos), es la garantía de una jornada intensa con restaurantes, bares, zona de picnic, animaciones, paseos en poni, etc..

Apertura del hipódromo a las 11h. Inicio de las carreras a las 14:00

BUEN OFICIO: Solicite el pase « Plaine des Vosges » (gratuito) en la Oficina de Turismo para conseguir una entrada GRATIS por cada una que compre

Paris mutuel: apuestas a partir de 2 ?uros

Programa de salidas de la reunión con pronósticos

Smaturf: apueste desde su smartphone

Zona de picnic

Zona de juegos para niños (bajo la supervisión de un adulto)

Pferde, Natur, Entspannung, Spektakel, Emotionen auf der Pferderennbahn von Vittel.

Die Pferderennsaison 2023 beginnt am 2. Juli mit 11 erlebnisreichen Tagen an allen Sonn- und Feiertagen bis zum 27. August, mit Ausnahme der Premium-Tage (die live auf Equidia übertragen werden) am 11. und 31. Juli sowie am 10. und 19. August.

Erleben Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden einen außergewöhnlichen Moment in der außergewöhnlichen Umgebung der Ile Verte.

Auf der multidisziplinären Rennbahn (Trab, Flachrennen, Hindernisrennen) können Sie den Tag mit Restaurants, Bars, Picknickplätzen, Animationen, Ponyreiten usw. ausklingen lassen

Die Rennbahn öffnet um 11 Uhr. Beginn der Rennen um 14 Uhr

GUTER TIPP: Fragen Sie im Fremdenverkehrsamt nach dem Pass « Plaine des Vosges » (kostenlos), um für jeden gekauften Eintritt einen geschenkten zu erhalten!

Wetten auf Gegenseitigkeit: Einsatz ab 2 ?uros

Programm der Starter des Treffens mit Prognosen

Smaturf: Wetten von Ihrem Smartphone aus

Picknickplatz

Kinderspielplatz (unter Aufsicht eines Erwachsenen)

Mise à jour le 2023-11-17 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE