Fin : 2024-12-01T12:00:00+01:00 – 2024-12-01T16:30:00+01:00 L’hippodrome Robert Auvray de Vire Normandie accueille 14 réunions de trot par an sur sa piste en sable de 1 275m. Propriété de la Société des Courses, le champ de courses est désormais classé en 1ère catégorie, ce qui lui permet d’organiser des réunions Premium (réunions PMU) télévisées en direct sur la chaîne Equidia. La moyenne des spectateurs se situe entre 600 et 1000 personnes, pouvant aller jusqu’à 3000 pour les grands événements : Grand National du trot, Quinté … L’hippodrome propose aussi de nombreuses animations pour les enfants les jours de courses mais accueille aussi d’autres événement tout au long de l’année : Foire à l’Andouille, Salon de l’Habitat, expositions de camping-car, machines agricoles, salons professionnels… Notez dès maintenant les dates des courses hippiques à l’hippodrome de Vire : Dimanche 11 (après-midi)

Dimanche 3 mars (midi), dimanche 31 mars (après-midi)

Dimanche 21 avril (après-midi)

Mercredi 8 mai (après-midi), samedi 25 mai (après-midi)

Mercredi 12 juin (midi)

Lundi 1 juillet (après-midi)

Mercredi 4 septembre (semi-nocturne), lundi 16 septembre (après-midi)

Dimanche 27 octobre (après-midi)

Dimanche 10 novembre (midi), mercredi 20 novembre (midi)

Dimanche 1 décembre (midi) Entrée 3€ (gratuit -18ans) et parking gratuit.

Restauration possible sur place.

