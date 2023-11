Concert de Noël Hippodrome de Saint-Galmier ST GALMIER Catégorie d’Évènement: ST GALMIER Concert de Noël Hippodrome de Saint-Galmier ST GALMIER, 16 décembre 2023, ST GALMIER. Concert de Noël Samedi 16 décembre, 16h00 Hippodrome de Saint-Galmier Concert de Noël de l’orchestre Not’en Bulles avec en première partie l’orchestre des Bulles Juniors de l’Ecole de Musique et de Dans de Saint Galmier. Concert donné en faveur du Téléthon. Entrée libre. Hippodrome de Saint-Galmier route de Cuzieu , 42330 ST GALMIER ST GALMIER Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégorie d'Évènement:
ST GALMIER
Autres
Lieu
Hippodrome de Saint-Galmier
Adresse
route de Cuzieu , 42330 ST GALMIER
Ville
ST GALMIER

