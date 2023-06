Découvrir l’hippodrome de Lyon-Parilly et les courses de trotteurs Hippodrome de Parilly Bron Bron Catégories d’Évènement: Bron

Métropole de Lyon Découvrir l’hippodrome de Lyon-Parilly et les courses de trotteurs Hippodrome de Parilly Bron, 17 septembre 2023, Bron. Découvrir l’hippodrome de Lyon-Parilly et les courses de trotteurs Dimanche 17 septembre, 12h30 Hippodrome de Parilly Entrée 5€, gratuit pour les mineurs. Inscriptions sur place uniquement. Découvrir les courses et ses coulisses pour apprécier le spectacle avec un œil averti.

Passage sur le rond de présentation, observation des écuries, contrôle vétérinaire, découverte des pistes et des disciplines, vous croiserez les chevaux, les jockeys et les entraîneurs, les journalistes, les hommes de pistes, les juges et les commissaires chargés de veiller à la régularité des épreuves.

Départ de visite toutes les 15 minutes. Inscriptions sur place, à l’accueil. Hippodrome de Parilly 4-6, avenue Pierre-Mendès-France, 69500 Bron, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Bron 69500 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 77 45 48 http://www.leshippodromesdelyon.fr Inauguré le 1er mai 1965, l’hippodrome de Parilly vous accueille dans un écrin de verdure. Il occupe 35 ha, comprenant bâtiments (boxes, tribunes, restaurants) et pistes pluridisciplinaires. De nouveaux espaces en tribunes sont proposés depuis les travaux de 2012. Tram T2 / Bus 81 : Parilly – Université – Hippodrome. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T12:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

2023-09-17T12:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 Association des Courses Hippiques Lyonnaises Détails Catégories d’Évènement: Bron, Métropole de Lyon Autres Lieu Hippodrome de Parilly Adresse 4-6, avenue Pierre-Mendès-France, 69500 Bron, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Bron Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Hippodrome de Parilly Bron

Hippodrome de Parilly Bron Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bron/

Découvrir l’hippodrome de Lyon-Parilly et les courses de trotteurs Hippodrome de Parilly Bron 2023-09-17 was last modified: by Découvrir l’hippodrome de Lyon-Parilly et les courses de trotteurs Hippodrome de Parilly Bron Hippodrome de Parilly Bron 17 septembre 2023