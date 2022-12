Les halles du numérique hippodrome de Parilly Bron Catégories d’évènement: Bron

L’ADIRA & La Cuisine du Web ont quelque chose d’important à vous dire… hippodrome de Parilly 4-6 avenue mendes parilly Bron 69500 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes L’ADIRA & La Cuisine du Web ont mis leur énergie en commun pour vous préparer une surprise de TAILLE, un événement à la hauteur des acteurs de l’écosystème régional web & informatique : Les Halles du Numérique ! Un salon qui offre un accès global aux prestations de l’univers numérique : de l’infrastructure au SEA, en passant par la cybersécurité, le numérique responsable, l’ERP, la relation client… Alors montez sur vos grands chevaux et notez la date du 26 janvier 2023 à l’Hippodrome de Parilly (Bron)

2023-01-26T09:00:00+01:00

2023-01-26T18:30:00+01:00 Les halles du numérique

