Courses de trot à l’hippodrome de Lisieux Hippodrome de Lisieux-Normandie Lisieux, 16 mars 2024, Lisieux.

Courses de trot à l’hippodrome de Lisieux 16 mars – 1 novembre 2024 Hippodrome de Lisieux-Normandie Entrée 3€ (gratuit -18ans) et parking gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T12:30:00+01:00 – 2024-03-16T16:30:00+01:00

Fin : 2024-11-01T13:30:00+01:00 – 2024-11-01T17:30:00+01:00

L’hippodrome de Lisieux accueille 11 réunions de trot par an sur sa piste en sable de 1262 m. L’hippodrome de la capitale du Pays d’Auge a été inauguré en 1975 et a été entièrement rénové en 2013. Ce parc de 23 hectares accueille des courses de trot de mars à octobre ainsi que de nombreux autres rendez-vous tels que les concours d’attelage ou des foires à tout.

Avec sa tribune de 900 places dont 300 en tribune fermée, un restaurant panoramique de qualité et ses 6000 m² de boxes, c’est un hippodrome apprécié des professionnels de l’hippisme, des parieurs mais aussi d’un large public familial grâce à ses nombreuses animations pour les enfants : structures gonflables, cadeaux, promenades à poney.

Notez dès maintenant les dates des courses hippiques à l’hippodrome de Lisieux :

Samedi 16 mars 12h30, Mercredi 20 mars 13h30

Dimanche 14 avril 13h30

Lundi 13 mai 16h, Dimanche 26 mai 13h30

Vendredi 07 juin 12h30, Samedi 22 juin 16h

Jeudi 4 juillet 13h30

Dimanche 22 septembre 13h30

Dimanche 13 octobre 13h30

Vendredi 01 novembre 13h30

Entrée 3€ (gratuit -18ans) et parking gratuit.

Restauration possible sur place.

Renseignements : 02 31 31 03 28 – https://www.hippodromedelisieux.fr/

Hippodrome de Lisieux-Normandie Rue Edouard Branly – 14100 LISIEUX Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« link »: « https://www.hippodromedelisieux.fr/ »}]

chevaux trotteurs

GWait-Ville de Lisieux