Concours et Exposition de Races Bovines de Lisieux Hippodrome de Lisieux Normandie, 29 avril 2023, Hermival-les-Vaux. Concours et Exposition de Races Bovines de Lisieux 29 et 30 avril Hippodrome de Lisieux Normandie Repas le dimanche à partir de 12h, sur réservation Hippodrome de Lisieux Normandie 1251, Rue Edouard branly, Lisieux Hermival-les-Vaux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 87 66 63 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T09:30:00+02:00 – 2023-04-29T17:00:00+02:00

2023-04-30T09:30:00+02:00 – 2023-04-30T17:00:00+02:00 Bovins concours Association des Concours

