Concours régional poneys shetland Hippodrome de Langon Langon, 8 juillet 2023, Langon.

Langon,Gironde

Les 8 et 9 juillet 2023, l’hippodrome de Langon accueillera le concours régional de poneys Shetland organisé par l’Association Française du Poney Shetland et le Groupement des Éleveurs de poney Shetland (AFPS-GEPS).

Le concours régional se déroulera de 9h à 18h avec comme animation, un village d’exposants lié au poney, des produits de soin, une restauration et une buvette sur place.

Le dimanche 9 juillet sera consacré aux épreuves modèle et allure et au concours d’élevage sur les critères de race et sur la beauté..

2023-07-08 fin : 2023-07-09 18:00:00. EUR.

Hippodrome de Langon La Petite Bidane

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On July 8 and 9, 2023, the Langon racecourse will host the regional Shetland pony competition organized by the Association Française du Poney Shetland and the Groupement des Éleveurs de poney Shetland (AFPS-GEPS).

The regional competition will run from 9am to 6pm, with a village of pony-related exhibitors, care products, catering and refreshments on site.

Sunday, July 9, will be devoted to the model and gait tests and to the breeding competition based on breed and beauty criteria.

Los días 8 y 9 de julio de 2023, el hipódromo de Langon acogerá la competición regional de ponis Shetland, organizada por la Association Française du Poney Shetland y la Groupement des Éleveurs de poney Shetland (AFPS-GEPS).

El concurso regional se desarrollará de 9.00 a 18.00 horas y contará con la presencia de un pueblo de expositores relacionados con los ponis, productos para su cuidado, comida y refrescos.

El domingo 9 de julio estará dedicado a las pruebas de modelo y marcha y al concurso de cría basado en criterios de raza y belleza.

Am 8. und 9. Juli 2023 findet auf der Pferderennbahn von Langon der regionale Wettbewerb für Shetlandponys statt, der von der Association Française du Poney Shetland und dem Groupement des Éleveurs de poney Shetland (AFPS-GEPS) organisiert wird.

Der regionale Wettbewerb findet von 9.00 bis 18.00 Uhr statt und bietet ein Ausstellerdorf mit Ponys, Pflegeprodukten, Essen und Trinken.

Der Sonntag, der 9. Juli, ist den Modell- und Gangprüfungen sowie dem Zuchtwettbewerb gewidmet, bei dem es um die Kriterien Rasse und Schönheit geht.

