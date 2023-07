Concert de Wazoo Hippodrome de Lachamp Gilbert Best Jullianges Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Jullianges Concert de Wazoo Hippodrome de Lachamp Gilbert Best Jullianges, 8 juillet 2023, Jullianges. Jullianges,Haute-Loire Wazoo en concert. Folk Festif Auvergnat.

Bal avec Folly Night à 20h30.

2023-07-08 21:30:00 fin : 2023-07-08 . .

Hippodrome de Lachamp Gilbert Best

Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Wazoo in concert. Festive Auvergne folk.

Ball with Folly Night at 8:30pm Wazoo en concierto. Folk festivo de Auvernia.

Baile con Folly Night a las 20.30 h Wazoo in einem Konzert. Folk Festif Auvergnat.

Tanz mit Folly Night um 20:30 Uhr

