Début : 2024-01-28 07:30:00

fin : 2024-01-28 13:00:00 . Dimanche 28 janvier 2024 de 07h30 à 13h00

Rando Sillon-Lac

Le club cyclo-VTT de Savenay organise sa rando. Départ de l’hippodrome à partir de 7 h 30. VTT : 21, 34, 41, 50 km D + Max 800 m. March : 10, 14, 16, 18 km. Cyclo : 50, 70 km. Ravitaillement sur les parcours. Boisson casse-croûte à l’arrivée. Paiement CB possible.

Tarif 6€, réduit 4€, Pour les marcheurs 5€, – de 16 ans : gratuit .

Hippodrome de la Touchelais

Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-23

