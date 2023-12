CIRQUE DE NOEL DE TOULOUSE HIPPODROME DE LA CEPIERE Toulouse, 29 décembre 2023, Toulouse.

LE CIRQUE DE NOEL DE TOULOUSE – 2023Du 25 novembre au 07 janvier 2024. Avec plus de 100.000 spectateurs l’année dernière, le plus grand cirque de Toulouse vous attend pour vous présenter son tout nouveau spectacle du 25 Novembre 2023 au 7 Janvier 2024, à l’Hippodrome de la Cépière ! Venez découvrir, sous notre chapiteau géant, la crème de la crème des artistes internationaux qui vous ont concoctés un tout nouveau spectacle 2023 exceptionnel réunissant tous les ingrédients d’un fabuleux spectacle : Duo aérien, Waterbowl, Jongleur, Équilibriste, Danseuses, Lanceurs de couteaux, Chanteuse, Magicien, un incroyable duo de main à main, les rois du rire vos amis les Clowns, le Père Noël, des numéros surprises et sans oublier cette année à la coupole de notre chapiteau : l’incroyable troupe de trapèze volant qui tentera sous vos yeux le légendaire triple saut périlleux !!!Le Cirque de Noël, un spectacle magnifique ouvert à toute la famille ! A Savoir :- Chapiteau chauffé – Spectacle gratuit pour les enfants de moins de 24 mois sur justificatif – En cas de nécessité la composition du spectacle peut être modifiée- Parking gratuit sur place Hippodrome de Toulouse la Cépière•1 Chemin des Courses, 31100 TOULOUSE

Tarif : 25.00 – 48.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 17:00

Réservez votre billet ici

HIPPODROME DE LA CEPIERE 1 CHEMIN DES COURSES 31100 Toulouse Haute-Garonne