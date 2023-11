COURSES HIPPIQUES A MESLAY-DU-MAINE Hippodrome de la Bretonnière Meslay-du-Maine Catégories d’Évènement: Mayenne

Meslay-du-Maine COURSES HIPPIQUES A MESLAY-DU-MAINE Hippodrome de la Bretonnière Meslay-du-Maine, 5 novembre 2023, Meslay-du-Maine. Meslay-du-Maine,Mayenne COURSES HIPPIQUES A MESLAY-DU-MAINE !.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . EUR.

Hippodrome de la Bretonnière Rue de l’Hippodrome

Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire



HORSE RACES IN MESLAY-DU-MAINE ! ¡CARRERAS DE CABALLOS EN MESLAY-DU-MAINE! PFERDERENNEN IN MESLAY-DU-MAINE! Mise à jour le 2023-10-30 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Mayenne, Meslay-du-Maine Autres Lieu Hippodrome de la Bretonnière Adresse Hippodrome de la Bretonnière Rue de l'Hippodrome Ville Meslay-du-Maine Departement Mayenne Lieu Ville Hippodrome de la Bretonnière Meslay-du-Maine latitude longitude 47.9514331;-0.536329

Hippodrome de la Bretonnière Meslay-du-Maine Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meslay-du-maine/